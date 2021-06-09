Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
Арт. О00000005639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|900х700х750
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- Снегоуборочная машина PATRIOT PRO 750 представляет собой бензиновое оборудование, которое оптимально подойдет для бытовых работ или профессиональной эксплуатации с малой интенсивностью. Представленная модель будет полезна, если вам требуется убирать снег на территории частного дома, дачи, коттеджа, расчищать парковки или дорожки у многоквартирных жилищ, детских садов, школ.
Преимущества
- Положение желоба регулируется прямо с панели управления, что позволяет оперативно настраивать направление выброса снега
- Шнек выполнен из металла, имеет рельефную зубчатую форму. Это предоставляет возможность эффективно перемалывать залежавшийся твердый заледеневший снег
- Колеса оснащены агрессивным протектором, гарантирующим хорошую проходимость в сложном ландшафте
- Простой в управлении
- Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки больших массивов снега, в том числе и огромных обледенелых сугробов
- Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега