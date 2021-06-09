Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405

Преимущества

Положение желоба регулируется прямо с панели управления, что позволяет оперативно настраивать направление выброса снега

Шнек выполнен из металла, имеет рельефную зубчатую форму. Это предоставляет возможность эффективно перемалывать залежавшийся твердый заледеневший снег

Колеса оснащены агрессивным протектором, гарантирующим хорошую проходимость в сложном ландшафте

Простой в управлении

Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки больших массивов снега, в том числе и огромных обледенелых сугробов



Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега



Снегоуборочная машина PATRIOT PRO 750 представляет собой бензиновое оборудование, которое оптимально подойдет для бытовых работ или профессиональной эксплуатации с малой интенсивностью. Представленная модель будет полезна, если вам требуется убирать снег на территории частного дома, дачи, коттеджа, расчищать парковки или дорожки у многоквартирных жилищ, детских садов, школ.