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Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
4.0
7
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Арт. О00000005639
    4.0
    7
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405

      Снегоуборщик бензиновый Patriot Pro 750 426108405

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005639
      4.0
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		900х700х750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборочная машина PATRIOT PRO 750 представляет собой бензиновое оборудование, которое оптимально подойдет для бытовых работ или профессиональной эксплуатации с малой интенсивностью. Представленная модель будет полезна, если вам требуется убирать снег на территории частного дома, дачи, коттеджа, расчищать парковки или дорожки у многоквартирных жилищ, детских садов, школ.

        Преимущества

        • Положение желоба регулируется прямо с панели управления, что позволяет оперативно настраивать направление выброса снега
        • Шнек выполнен из металла, имеет рельефную зубчатую форму. Это предоставляет возможность эффективно перемалывать залежавшийся твердый заледеневший снег
        • Колеса оснащены агрессивным протектором, гарантирующим хорошую проходимость в сложном ландшафте
        • Простой в управлении 
        • Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки больших массивов снега, в том числе и огромных обледенелых сугробов
        • Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега