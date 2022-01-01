Снегоуборщик Canadiana CH842100SE
Арт. Х104474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|16
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Вес, кг
|144
- CANADIANA (Канадиана) CH842100SE Снегоуборщик предназначен для уборки снежного покрова на дорогах и тротуарах. Шнек состоит из независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью, что обеспечивает большую производительность и позволяет продолжать работу даже при срезании "пальца" одного из шнеков. Желоб для выброса снега изготовлен из стали.
Преимущества
- 4-тактный зимний двигательBriggs & Stratton 2100 Professional Series
- Система облегчения поворота Easy Turn
- Датчик уровня топлива на бензобаке
- Электрический стартер на 220В
- Рукоятки с подогревом. Сохраняют ваши руки в тепле в холодную погоду
- Гидропружинная система запуска с большой удобной рукояткой. Обеспечивает минимум прилагаемых усилий для запуска двигателя
- Металлический ковш с усилителем