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Снегоуборщик Canadiana CH842100SE
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Canadiana CH842100SE
    Арт. Х104474
    Снегоуборщик Canadiana CH842100SE

      Снегоуборщик Canadiana CH842100SE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104474

      Характеристики

      Производитель
      		Canadiana
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		16
      Вес, кг
      		144
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • CANADIANA (Канадиана) CH842100SE Снегоуборщик предназначен для уборки снежного покрова на дорогах и тротуарах. Шнек состоит из независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью, что обеспечивает большую производительность и позволяет продолжать работу даже при срезании "пальца" одного из шнеков. Желоб для выброса снега изготовлен из стали.

        Преимущества

        • 4-тактный зимний двигательBriggs & Stratton 2100 Professional Series 
        • Система облегчения поворота Easy Turn
        • Датчик уровня топлива на бензобаке
        • Электрический стартер на 220В
        • Рукоятки с подогревом. Сохраняют ваши руки в тепле в холодную погоду
        • Гидропружинная система запуска с большой удобной рукояткой. Обеспечивает минимум прилагаемых усилий для запуска двигателя
        • Металлический ковш с усилителем