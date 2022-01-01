Снегоуборщик Canadiana CH842100SE

Преимущества

4-тактный зимний двигательBriggs & Stratton 2100 Professional Series

Система облегчения поворота Easy Turn



Датчик уровня топлива на бензобаке

Электрический стартер на 220В

Рукоятки с подогревом. Сохраняют ваши руки в тепле в холодную погоду

Гидропружинная система запуска с большой удобной рукояткой. Обеспечивает минимум прилагаемых усилий для запуска двигателя

Металлический ковш с усилителем

CANADIANA (Канадиана) CH842100SE Снегоуборщик предназначен для уборки снежного покрова на дорогах и тротуарах. Шнек состоит из независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью, что обеспечивает большую производительность и позволяет продолжать работу даже при срезании "пальца" одного из шнеков. Желоб для выброса снега изготовлен из стали.