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Снегоуборщик Canadiana CM 691150
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Canadiana CM 691150
    Арт. Х10498
    Снегоуборщик Canadiana CM 691150

      Снегоуборщик Canadiana CM 691150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10498

      Характеристики

      Производитель
      		Canadiana
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Канада
      Дальность выброса, м
      		12
      Вес, кг
      		93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборочная машина CANADIANA (Канадиана) CM691150 1696053 может использоваться жилищно-коммунальными службами для очистки территорий от снега. Эта модель оснащена 4-тактным двигателем Briggs Stratton мощностью 8 л.с. Рабочая ширина составляет 69 см. Регулировка направления и дальности выброса снега происходит с панели управления. Разгрузочный желоб - металлический. Благодаря стальному зазубренному шнеку снегоуборщик легко справится с тяжелым заледенелым снегом.

        Преимущества

        • 4-тактный двигатель Briggs&Stratton
        • Управление одной рукой
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
        • Трансмиссия - механическая
        • Электрический стартер
        • Желоб для выброса снега металлический