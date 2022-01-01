Снегоуборщик Canadiana CM 691150
Арт. Х10498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Канада
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Дальность выброса, м
|12
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Вес, кг
|93
- Снегоуборочная машина CANADIANA (Канадиана) CM691150 1696053 может использоваться жилищно-коммунальными службами для очистки территорий от снега. Эта модель оснащена 4-тактным двигателем Briggs Stratton мощностью 8 л.с. Рабочая ширина составляет 69 см. Регулировка направления и дальности выброса снега происходит с панели управления. Разгрузочный желоб - металлический. Благодаря стальному зазубренному шнеку снегоуборщик легко справится с тяжелым заледенелым снегом.
Преимущества
- 4-тактный двигатель Briggs&Stratton
- Управление одной рукой
- Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
- Трансмиссия - механическая
- Электрический стартер
- Желоб для выброса снега металлический