Снегоуборщик Canadiana CM 691150

Преимущества

4-тактный двигатель Briggs&Stratton

Управление одной рукой

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Трансмиссия - механическая

Электрический стартер

Желоб для выброса снега металлический

Снегоуборочная машина CANADIANA (Канадиана) CM691150 1696053 может использоваться жилищно-коммунальными службами для очистки территорий от снега. Эта модель оснащена 4-тактным двигателем Briggs Stratton мощностью 8 л.с. Рабочая ширина составляет 69 см. Регулировка направления и дальности выброса снега происходит с панели управления. Разгрузочный желоб - металлический. Благодаря стальному зазубренному шнеку снегоуборщик легко справится с тяжелым заледенелым снегом.