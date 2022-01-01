Снегоуборщик Canadiana CM 741450 S

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Ширина обработки за один проход составляет 74 см

Дистанционное управление шнеком

Рукоятки с подогревом

Трансмиссия - механическая с дифференциалом

Разгрузочный желоб - металлический

Снегоуборщик CANADIANA CM741450S 1696054 оснащен двигателем Briggs&Stratton мощностью 9.5 л.с. Предназначен для расчистки снега на небольших территориях - парковых, подъездных дорожках, автостоянках, частных парковках. Стальной зазубренный шнек без труда справится как с уборкой рыхлого, так и заледенелого тяжелого снега. Регулировка выброса снега разгрузочным желобом осуществляется дистанционно - с панели оператора. Диапазон поворота разгрузочного желоба - 200 градусов.