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Снегоуборщик Canadiana CM 741450 S
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Canadiana CM 741450 S
    Арт. Х10499
    Снегоуборщик Canadiana CM 741450 S

      Снегоуборщик Canadiana CM 741450 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10499

      Характеристики

      Производитель
      		Canadiana
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Канада
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		107
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик CANADIANA CM741450S 1696054 оснащен двигателем Briggs&Stratton мощностью 9.5 л.с. Предназначен для расчистки снега на небольших территориях - парковых, подъездных дорожках, автостоянках, частных парковках. Стальной зазубренный шнек без труда справится как с уборкой рыхлого, так и заледенелого тяжелого снега. Регулировка выброса снега разгрузочным желобом осуществляется дистанционно - с панели оператора. Диапазон поворота разгрузочного желоба - 200 градусов.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Ширина обработки за один проход составляет 74 см
        • Дистанционное управление шнеком
        • Рукоятки с подогревом
        • Трансмиссия - механическая с дифференциалом
        • Разгрузочный желоб - металлический