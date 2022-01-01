Снегоуборщик Champion ST1074BS
Арт. Х104128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Вес, кг
|93
- CHAMPION (Чемпион) ST1074BS Снегоуборщик - надежная высокопроизводительная машина, используемая для расчистки придомовой территории, подъездов, дорожек от снега. Благодаря электростартеру не возникнет сложностей с запуском даже при сильно отрицательных температурах. Шнек зубчатый, а значит, агрегат легко справится с уборкой тяжелого снега. Для комфортной работы в непогоду снегоуборщик оборудован фарой, имеет подогрев рукояток. На низких скоростях отлично убирается слежавшийся снег, средние скорости подойдут для рыхлого снега, а высокая скорость удобна для перемещений машины.
Преимущества
- Надежный двигатель Briggs&Stratton
- Запуск - ручной и электро
- Маневренность
- Вместительный топливный бак - для продолжительной работы на одной заправке
- Подогрев рукояток
- Вместительный ковш способствует более эффективному выполнению работы