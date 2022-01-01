Снегоуборщик Champion ST1074BS

Преимущества

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Запуск - ручной и электро

Маневренность

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы на одной заправке

Подогрев рукояток

Вместительный ковш способствует более эффективному выполнению работы

CHAMPION (Чемпион) ST1074BS Снегоуборщик - надежная высокопроизводительная машина, используемая для расчистки придомовой территории, подъездов, дорожек от снега. Благодаря электростартеру не возникнет сложностей с запуском даже при сильно отрицательных температурах. Шнек зубчатый, а значит, агрегат легко справится с уборкой тяжелого снега. Для комфортной работы в непогоду снегоуборщик оборудован фарой, имеет подогрев рукояток. На низких скоростях отлично убирается слежавшийся снег, средние скорости подойдут для рыхлого снега, а высокая скорость удобна для перемещений машины.