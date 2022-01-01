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Снегоуборщик Champion ST1074BS
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Champion ST1074BS
    Арт. Х104128
    Снегоуборщик Champion ST1074BS

      Снегоуборщик Champion ST1074BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104128

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • CHAMPION (Чемпион) ST1074BS Снегоуборщик - надежная высокопроизводительная машина, используемая для расчистки придомовой территории, подъездов, дорожек от снега. Благодаря электростартеру не возникнет сложностей с запуском даже при сильно отрицательных температурах. Шнек зубчатый, а значит, агрегат легко справится с уборкой тяжелого снега. Для комфортной работы в непогоду снегоуборщик оборудован фарой, имеет подогрев рукояток. На низких скоростях отлично убирается слежавшийся снег, средние скорости подойдут для рыхлого снега, а высокая скорость удобна для перемещений машины.

        Преимущества

        • Надежный двигатель Briggs&Stratton
        • Запуск - ручной и электро
        • Маневренность
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы на одной заправке
        • Подогрев рукояток
        • Вместительный ковш способствует более эффективному выполнению работы