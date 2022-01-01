Преимущества

Ширина захвата - 45 см

Облегченная конструкция

Дальность выброса достигает 6 метров

Система гашения вибраций.

Электрический снегоуборщик CROSSER CR-SN-E - легкий агрегат, предназначенный для расчистки небольших территорий от снега, например, парковочного места, подъездной дорожки к дому или магазину. Мощность электродвигателя - 1700 Вт. Если обрабатываемая поверхность чувствительна к воздействиям (мрамор или плитка) - резиновый шнек мягко уберет снег и не оставит повреждений. Благодаря складной рукоятке агрегат не займет много места, хранить его можно даже в кладовке. Отличительная особенность электрических снегоуборочных машин - низкий уровень шума. А значит можно работать в любое время суток. Предусмотрена система гашения вибраций на рукоятке, что способствует увеличению комфорта при длительном использовании.