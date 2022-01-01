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Снегоуборщик CROSSER CR-SN-E
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Снегоуборщики электрические
    Снегоуборщик CROSSER CR-SN-E
    Арт. Х104149
    Снегоуборщик CROSSER CR-SN-E

      Снегоуборщик CROSSER CR-SN-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104149

      Характеристики

      Производитель
      		CROSSER
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Напряжение сети, В
      		220
      Назначение
      		бытовой, для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический снегоуборщик CROSSER CR-SN-E - легкий агрегат, предназначенный для расчистки небольших территорий от снега, например, парковочного места, подъездной дорожки к дому или магазину. Мощность электродвигателя - 1700 Вт. Если обрабатываемая поверхность чувствительна к воздействиям (мрамор или плитка) - резиновый шнек мягко уберет снег и не оставит повреждений. Благодаря складной рукоятке агрегат не займет много места, хранить его можно даже в кладовке. Отличительная особенность электрических снегоуборочных машин - низкий уровень шума. А значит можно работать в любое время суток. Предусмотрена система гашения вибраций на рукоятке, что способствует увеличению комфорта при длительном использовании.

        Преимущества

        • Ширина захвата - 45 см
        • Облегченная конструкция
        • Дальность выброса достигает 6 метров
        • Система гашения вибраций.