снегоуборщик daewoo 6060
Арт. 1073544
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|805x590x510
- Бензиновый снегоуборщик Daewoo DAST 6060 оснащен ручной регулировкой направления выброса снега. Оснащен шнеками-ледорубами для любого типа снега. Профессиональный двигатель DAEWOO series 195 рассчитан на интенсивное использование.
Преимущества
- Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO серии OHV
- Дальность выброса до 10 метров
- Самовосстанавливающийся редуктор
- Маневренность и проходимость
- Система привода Disk-O-Matic (4 вперед/1 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
- Большой топливный бак - длительная работа без дозаправки
- Датчик уровня масла
- Защита от ржавчины ZN+