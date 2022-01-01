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снегоуборщик daewoo 6060
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    снегоуборщик daewoo 6060
    Арт. 1073544
    снегоуборщик daewoo 6060
    снегоуборщик daewoo 6060
    снегоуборщик daewoo 6060
    снегоуборщик daewoo 6060
    снегоуборщик daewoo 6060
    снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060
      снегоуборщик daewoo 6060

      снегоуборщик daewoo 6060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1073544

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		805x590x510
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Daewoo DAST 6060 оснащен ручной регулировкой направления выброса снега. Оснащен шнеками-ледорубами для любого типа снега. Профессиональный двигатель DAEWOO series 195 рассчитан на интенсивное использование.

        Преимущества

        • Профессиональный 4-х тактный двигатель DAEWOO серии OHV
        • Дальность выброса до 10 метров
        • Самовосстанавливающийся редуктор
        • Маневренность и проходимость
        • Система привода Disk-O-Matic (4 вперед/1 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Большой топливный бак - длительная работа без дозаправки
        • Датчик уровня масла
        • Защита от ржавчины ZN+