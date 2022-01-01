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снегоуборщик daewoo dast2600e
Найти аналог
Снегоуборщики электрические
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    Арт. 1073546
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    снегоуборщик daewoo dast2600e
    снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e
      снегоуборщик daewoo dast2600e

      снегоуборщик daewoo dast2600e

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1073546

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Напряжение сети, В
      		220
      Вес, кг
      		15.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический снегоуборщик DAEWOO DAST2600E используется для очистки придомовых территорий. Оснащен двигателем, работающим от сети 220 В, защищенным от перегрева, не требующим технического обслуживания. Шнек не только загребает снег, но и помогает перемещать снегоуборщик. Дальность и направление выброса снега могут изменяться. В конструкции предусмотрена яркая LED фара, позволяющая продолжать работу после наступления темноты. 

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель Daewoo Electric Eco полностью влагозащищен
        • Экологичность
        • Защита от перегрева
        • Зажим для кабеля - предотвращение скручивания кабеля
        • Система привода GRAB and GO - шнек отвечает за движение снегоуборщика вперед
        • Регулировка направления выброса снега (190 градусов)
        • Ударопрочный корпус ABS устойчив к низким температурам (до -50°С)
        • Яркая фара состоит из 12 отдельных линз, что обеспечивает равномерное освещение поверхности
        • Быстрое отсоединение трубы выброса и складная рукоятка - удобное хранение и перевозка снегоуборщика
        • Контроль присутствия оператора - безопасность