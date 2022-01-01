Электрический снегоуборщик DAEWOO DAST2600E используется для очистки придомовых территорий. Оснащен двигателем, работающим от сети 220 В, защищенным от перегрева, не требующим технического обслуживания. Шнек не только загребает снег, но и помогает перемещать снегоуборщик. Дальность и направление выброса снега могут изменяться. В конструкции предусмотрена яркая LED фара, позволяющая продолжать работу после наступления темноты.

Преимущества