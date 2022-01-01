снегоуборщик daewoo dast2600e
Арт. 1073546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Напряжение сети, В
|220
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Вес, кг
|15.5
- Электрический снегоуборщик DAEWOO DAST2600E используется для очистки придомовых территорий. Оснащен двигателем, работающим от сети 220 В, защищенным от перегрева, не требующим технического обслуживания. Шнек не только загребает снег, но и помогает перемещать снегоуборщик. Дальность и направление выброса снега могут изменяться. В конструкции предусмотрена яркая LED фара, позволяющая продолжать работу после наступления темноты.
Преимущества
- Асинхронный двигатель Daewoo Electric Eco полностью влагозащищен
- Экологичность
- Защита от перегрева
- Зажим для кабеля - предотвращение скручивания кабеля
- Система привода GRAB and GO - шнек отвечает за движение снегоуборщика вперед
- Регулировка направления выброса снега (190 градусов)
- Ударопрочный корпус ABS устойчив к низким температурам (до -50°С)
- Яркая фара состоит из 12 отдельных линз, что обеспечивает равномерное освещение поверхности
- Быстрое отсоединение трубы выброса и складная рукоятка - удобное хранение и перевозка снегоуборщика
- Контроль присутствия оператора - безопасность