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Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
4.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики электрические
    Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
    Арт. champion_820
    4.0
    1
    Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
    Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
    Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
      Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
      Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
      Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650

      Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_820
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Назначение
      		бытовой, для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик электрический Champion STE 1650 - превосходный инструмент для владельцев загородной недвижимости, которые ценят, прежде всего, комфорт и не желают заниматься изнурительным трудом по расчистке снега. Также этот аппарат подойдет для тех, кто привык выгодно вкладывать свои средства. Приобретая снегоуборщик Champion, вы в самый первый день эксплуатации обязательно оцените его высокую прочность, легкость и простоту в использовании, эргономичную продуманную конструкцию и небольшой вес. Данная модель снегоуборочной машины отлично справляется с уборкой свежевыпавшего снега, ликвидацией слякоти с дорожек и открытых веранд. Отличительной особенностью данного снегоуборщика является наличие электрического двигателя. Для его запуска достаточно иметь источник питания. Безупречной работе двигателя и мгновенному его запуску не помешают даже самые сильные морозы. Мощность и надежность двигателя заметно продлевают его ресурс и обеспечивают максимально эффективную уборку. Также к достоинствам электрического снегоуборщика стоит отнести низкий уровень шума. Это качество обусловлено наличием специального кожуха, который защищает двигатель и одновременно снижает шумовые потоки.

        Преимущества

        • Экологичность;
        • Тихая работа;
        • Скорость вращения шнека составляет 2000 об/мин;
        • Небольшой вес.