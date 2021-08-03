Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650

Снегоуборщик электрический Champion STE 1650 - превосходный инструмент для владельцев загородной недвижимости, которые ценят, прежде всего, комфорт и не желают заниматься изнурительным трудом по расчистке снега. Также этот аппарат подойдет для тех, кто привык выгодно вкладывать свои средства. Приобретая снегоуборщик Champion, вы в самый первый день эксплуатации обязательно оцените его высокую прочность, легкость и простоту в использовании, эргономичную продуманную конструкцию и небольшой вес. Данная модель снегоуборочной машины отлично справляется с уборкой свежевыпавшего снега, ликвидацией слякоти с дорожек и открытых веранд. Отличительной особенностью данного снегоуборщика является наличие электрического двигателя. Для его запуска достаточно иметь источник питания. Безупречной работе двигателя и мгновенному его запуску не помешают даже самые сильные морозы. Мощность и надежность двигателя заметно продлевают его ресурс и обеспечивают максимально эффективную уборку. Также к достоинствам электрического снегоуборщика стоит отнести низкий уровень шума. Это качество обусловлено наличием специального кожуха, который защищает двигатель и одновременно снижает шумовые потоки.

Преимущества

Экологичность;

Тихая работа;

Скорость вращения шнека составляет 2000 об/мин;

Небольшой вес.



