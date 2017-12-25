Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620
Арт. Х10419208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|765x660x630
- Снегоуборочная машина СМБ-Т6.5/620 применяется для уборки снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием. Приводится в движение при помощи бензинового 4х-тактного двигателя внутреннего сгорания, тип сцепления- фрикционный, разблокировка колёс - шплинтом на оси колеса.
Преимущества
- Система защиты от заклинивания ножей (срезные болты)
- Ручная разблокировка колеса (для разворота на месте)
- Датчик контроля масла
- Размер колес: 13 х 4.10-6 (дюйм "внешний диаметр" х "ширина колеса" - "Посадочный диаметр")