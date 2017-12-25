Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620

Снегоуборочная машина СМБ-Т6.5/620 применяется для уборки снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием. Приводится в движение при помощи бензинового 4х-тактного двигателя внутреннего сгорания, тип сцепления- фрикционный, разблокировка колёс - шплинтом на оси колеса.



Преимущества