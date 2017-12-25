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Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620
    Арт. Х10419208
    5.0
    2
    Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620

      Снегоуборщик Garden King СМБ-Т6.5/620

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10419208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		765x660x630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборочная машина СМБ-Т6.5/620 применяется для уборки снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием. Приводится в движение при помощи бензинового 4х-тактного двигателя внутреннего сгорания, тип сцепления- фрикционный, разблокировка колёс - шплинтом на оси колеса.

        Преимущества

        • Система защиты от заклинивания ножей (срезные болты)
        • Ручная разблокировка колеса (для разворота на месте)
        • Датчик контроля масла
        • Размер колес: 13 х 4.10-6 (дюйм  "внешний диаметр" х "ширина колеса" - "Посадочный диаметр")