Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

Преимущества

Двухступенчатая система - снег поступает через кожух в шнек, затем выбрасывается через желоб

Прут для очистки желоба, в случае, если он забился снегом

Вертикальный угол отбрасывания может регулироваться рычагом

Бензиновый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Snow MAX (1150 Series) мощностью 5.8 л.с.

Шины с глубоким рисунком протектора для наибольшей тяги

Раструб, который управляется рычагом - можно изменить направление выбрасывателя

Изменяемая скорость движения при помощи рычага, расположенного на панели

Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST261E 9619100-30 предназначен для очистки территорий от снега. Подойдет для использования на загородных участках, также возможна эксплуатация коммунальными службами. Оснащен электрическим стартером, который подсоединяется к источнику питания, благодаря чему происходит запуск двигателя машины. Снегоуборщик имеет дальность выброса: сырого снега - 5 м, сухого снега - 15 м. В качестве дополнительной опции предлагаются цепи, с помощью которых возможно передвижение по снегу.