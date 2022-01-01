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Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E
    Арт. Х10491
    Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

      Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10491

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		650x1200x1300
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST261E 9619100-30 предназначен для очистки территорий от снега. Подойдет для использования на загородных участках, также возможна эксплуатация коммунальными службами. Оснащен электрическим стартером, который подсоединяется к источнику питания, благодаря чему происходит запуск двигателя машины. Снегоуборщик имеет дальность выброса: сырого снега - 5 м, сухого снега - 15 м. В качестве дополнительной опции предлагаются цепи, с помощью которых возможно передвижение по снегу.

        Преимущества 

        • Двухступенчатая система - снег поступает через кожух в шнек, затем выбрасывается через желоб
        • Прут для очистки желоба, в случае, если он забился снегом
        • Вертикальный угол отбрасывания может регулироваться рычагом
        • Бензиновый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Snow MAX (1150 Series) мощностью 5.8 л.с.
        • Шины с глубоким рисунком протектора для наибольшей тяги
        • Раструб, который управляется рычагом - можно изменить направление выбрасывателя
        • Изменяемая скорость движения при помощи рычага, расположенного на панели