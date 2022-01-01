Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E
Арт. Х10491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|650x1200x1300
- Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST261E 9619100-30 предназначен для очистки территорий от снега. Подойдет для использования на загородных участках, также возможна эксплуатация коммунальными службами. Оснащен электрическим стартером, который подсоединяется к источнику питания, благодаря чему происходит запуск двигателя машины. Снегоуборщик имеет дальность выброса: сырого снега - 5 м, сухого снега - 15 м. В качестве дополнительной опции предлагаются цепи, с помощью которых возможно передвижение по снегу.
Преимущества
- Двухступенчатая система - снег поступает через кожух в шнек, затем выбрасывается через желоб
- Прут для очистки желоба, в случае, если он забился снегом
- Вертикальный угол отбрасывания может регулироваться рычагом
- Бензиновый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Snow MAX (1150 Series) мощностью 5.8 л.с.
- Шины с глубоким рисунком протектора для наибольшей тяги
- Раструб, который управляется рычагом - можно изменить направление выбрасывателя
- Изменяемая скорость движения при помощи рычага, расположенного на панели