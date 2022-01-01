Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP

Преимущества

Подогрев рукояток делает работу более комфортной

Желоб может отбрасывать снег на растояние до 15 м

Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при низких температурах

На задней части кожуха шнеков расположен инструмент для прочистки желоба

Вместительный ковш - для бытрой уборки большого количества снега

Разблокировка колес делает поворот снегоуборщика более маневренным

Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега

Управление разгрузочным желобом осуществляется с панели оператора

Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 268 EP 9619100-38 - самоходный агрегат для уборки средних и больших территорий от снега различной плотности. Снегоуборщик оснащен электростартером, обеспечивающим быстрый пуск двигателя, и мощным двигателем для надежной работы. Металлический шнек перемалывает слежавшийся и заледенелый снег, а крыльчатка отбрасывает его через разгрузочный желоб на расстояние до 15 м.