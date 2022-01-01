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Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP
    Арт. Х10493
    Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP

      Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10493

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1300x720x1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 268 EP 9619100-38 - самоходный агрегат для уборки средних и больших территорий от снега различной плотности. Снегоуборщик оснащен электростартером, обеспечивающим быстрый пуск двигателя, и мощным двигателем для надежной работы. Металлический шнек перемалывает слежавшийся и заледенелый снег, а крыльчатка отбрасывает его через разгрузочный желоб на расстояние до 15 м.

        Преимущества 

        • Подогрев рукояток делает работу более комфортной
        • Желоб может отбрасывать снег на растояние до 15 м
        • Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при низких температурах
        • На задней части кожуха шнеков расположен инструмент для прочистки желоба
        • Вместительный ковш - для бытрой уборки большого количества снега
        • Разблокировка колес делает поворот снегоуборщика более маневренным
        • Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Управление разгрузочным желобом осуществляется с панели оператора