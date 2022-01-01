Снегоуборщик HUSQVARNA 9619100-38 ST 268 EP
Арт. Х10493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1300x720x1200
- Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 268 EP 9619100-38 - самоходный агрегат для уборки средних и больших территорий от снега различной плотности. Снегоуборщик оснащен электростартером, обеспечивающим быстрый пуск двигателя, и мощным двигателем для надежной работы. Металлический шнек перемалывает слежавшийся и заледенелый снег, а крыльчатка отбрасывает его через разгрузочный желоб на расстояние до 15 м.
Преимущества
- Подогрев рукояток делает работу более комфортной
- Желоб может отбрасывать снег на растояние до 15 м
- Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при низких температурах
- На задней части кожуха шнеков расположен инструмент для прочистки желоба
- Вместительный ковш - для бытрой уборки большого количества снега
- Разблокировка колес делает поворот снегоуборщика более маневренным
- Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
- Управление разгрузочным желобом осуществляется с панели оператора