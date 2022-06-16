Преимущества

Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 для выполнения больших объемов работ

Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях

Регулировка направления выброса снега

Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности

Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег

Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. Он подходит для работы со снегом любой жесткости и достаточным для комфортного использования выбросом снега от места его уборки. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Модель является полностью автономной и мобильной. Надувные колеса с явно выраженной протекцией, обеспечивают хорошую сцепку с любой поверхностью и отличную проходимость, даже в условиях гололеда.