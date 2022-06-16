Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
Арт. О00000013117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|890x620x660
- Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. Он подходит для работы со снегом любой жесткости и достаточным для комфортного использования выбросом снега от места его уборки. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Модель является полностью автономной и мобильной. Надувные колеса с явно выраженной протекцией, обеспечивают хорошую сцепку с любой поверхностью и отличную проходимость, даже в условиях гололеда.
Преимущества
- Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 для выполнения больших объемов работ
- Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях
- Регулировка направления выброса снега
- Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности
- Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег