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Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Арт. О00000013117
    5.0
    2
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
    Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17
      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17

      Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890x620x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. Он подходит для работы со снегом любой жесткости и достаточным для комфортного использования выбросом снега от места его уборки. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Модель является полностью автономной и мобильной. Надувные колеса с явно выраженной протекцией, обеспечивают хорошую сцепку с любой поверхностью и отличную проходимость, даже в условиях гололеда.

        Преимущества

        • Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 4100 Wide 70/7/17 для выполнения больших объемов работ
        • Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях
        • Регулировка направления выброса снега
        • Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности
        • Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег