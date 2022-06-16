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Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Арт. О00000013214
    5.0
    2
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
    Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18

      Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		920x800x760
      Вес, кг
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Машина оснащена яркой фарой, которая позволяет работать в условиях плохой освещенности. Подогрев рукояток обеспечивает комфорт при низких температурах и дает возможность работать без экипировки.

        Преимущества

        • Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 8000 70/7/18 для выполнения больших объемов работ
        • Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях
        • Регулировка направления выброса снега
        • Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности
        • Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег
        • Яркая фара для работы в условиях плохой освещенности
        • Подогрев рукояток для комфортной работы
        • Стартер: электрический от сети 220В и ручной