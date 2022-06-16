Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18
Арт. О00000013214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|920x800x760
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Вес, кг
|110
- Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Машина оснащена яркой фарой, которая позволяет работать в условиях плохой освещенности. Подогрев рукояток обеспечивает комфорт при низких температурах и дает возможность работать без экипировки.
Преимущества
- Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 8000 70/7/18 для выполнения больших объемов работ
- Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях
- Регулировка направления выброса снега
- Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности
- Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег
- Яркая фара для работы в условиях плохой освещенности
- Подогрев рукояток для комфортной работы
- Стартер: электрический от сети 220В и ручной