Преимущества

Мощный 4Т бензиновый двигатель Huter SGC 8000 70/7/18 для выполнения больших объемов работ

Надувные колеса с протекцией для отличной проходимости в любых условиях

Регулировка направления выброса снега

Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба для работы на любой поверхности

Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить примерзший снег

Яркая фара для работы в условиях плохой освещенности

Подогрев рукояток для комфортной работы

Стартер: электрический от сети 220В и ручной

Снегоуборщик Huter SGC 8000 70/7/18 - агрегат, предназначенный для уборки больших объемов снега на любой площади. На снегоуборщике установлен бензиновый четырехтактный двигатель, который рассчитан на большой ресурс с минимальным потреблением топлива. Машина оснащена яркой фарой, которая позволяет работать в условиях плохой освещенности. Подогрев рукояток обеспечивает комфорт при низких температурах и дает возможность работать без экипировки.