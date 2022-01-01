Преимущества

Снегоуборщик MaxCut MC 66E 20108520 - это надежная модель, рассчитанная на достаточно высокие нагрузки, что позволяет использовать её для уборки любого снега. Бензиновый двигатель имеет большую мощность. Запуск мотора производится как с ручного, так и с электростартера. Второй значительно ускоряет этот процесс. Машина перемещается самостоятельно, захватывая ковшом снег. Металлический шнек измельчает его и передает на выброс. Благодаря реверсу возможно маневрирование и облегчено управление машиной. Яркая фара дает возможность работать после наступления темноты.