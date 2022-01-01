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Снегоуборщик Maxcut MC 66E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Maxcut MC 66E
    Арт. Х104153
    Снегоуборщик Maxcut MC 66E

      Снегоуборщик Maxcut MC 66E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104153

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик MaxCut MC 66E 20108520 - это надежная модель, рассчитанная на достаточно высокие нагрузки, что позволяет использовать её для уборки любого снега. Бензиновый двигатель имеет большую мощность. Запуск мотора производится как с ручного, так и с электростартера. Второй значительно ускоряет этот процесс. Машина перемещается самостоятельно, захватывая ковшом снег. Металлический шнек измельчает его и передает на выброс. Благодаря реверсу возможно маневрирование и облегчено управление машиной. Яркая фара дает возможность работать после наступления темноты.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад)
        • Электростартер - быстрый пуск двигателя даже при низких температурах
        • Ручка стартера увеличенного размера
        • Ширина захвата - 62 см
        • Бронзовая шестерня - долгий срок службы снегоуборщика