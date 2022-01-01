Снегоуборщик Maxcut MC 66E
Арт. Х104153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|13
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Вес, кг
|75
- Снегоуборщик MaxCut MC 66E 20108520 - это надежная модель, рассчитанная на достаточно высокие нагрузки, что позволяет использовать её для уборки любого снега. Бензиновый двигатель имеет большую мощность. Запуск мотора производится как с ручного, так и с электростартера. Второй значительно ускоряет этот процесс. Машина перемещается самостоятельно, захватывая ковшом снег. Металлический шнек измельчает его и передает на выброс. Благодаря реверсу возможно маневрирование и облегчено управление машиной. Яркая фара дает возможность работать после наступления темноты.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад)
- Электростартер - быстрый пуск двигателя даже при низких температурах
- Ручка стартера увеличенного размера
- Ширина захвата - 62 см
- Бронзовая шестерня - долгий срок службы снегоуборщика