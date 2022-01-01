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Снегоуборщик Maxcut MC 53
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Maxcut MC 53
    Арт. Х104152
    Снегоуборщик Maxcut MC 53

      Снегоуборщик Maxcut MC 53

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104152

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		745х510х465
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборочная машина Maxcut MC 53 оптимально подходит для расчистки от снега парковых дорожек, тротуаров. Оснащенная обрезиненным шнеком техника легко справится со снежным покровом, не повреждая при этом плиточное или асфальтное покрытие на расчищаемой поверхности. Подойдет компактный агрегат с шириной захвата 46 см и для расчистки заднего двора, дачного участка. Бензиновый снегоуборщик Maxcut MC 53 оборудован 4-тактным мотором на 3 л.с., одноступенчатым шнеком и ковшом высотой 28 см. Агрегат заводится при помощи ручного стартера. Передвигается плавно, хорошо расчищая рабочую поверхность. Направление и дальность выброса снега при этом регулируются механически. В интернет-магазине «Бигам» снегоуборщик Maxcut MC 53 купить с доставкой сможет каждый житель РФ. На www.bigam.ru можно заказать снегоуборщик Maxcut MC 53 бензиновый по цене ниже розничной.

        Преимущества

        • Высокое качество изготовления и надежность.
        • Наличие обрезиненного шнека (зубья не повреждают плиточное и асфальтное покрытие).
        • Легкость транспортировки (за счет колес технику можно перевезти даже при выключенном двигателе).
        • Несложное обслуживание и быстрая дозаправка благодаря широкой горловине топливного бака.