Преимущества

Высокое качество изготовления и надежность.

Наличие обрезиненного шнека (зубья не повреждают плиточное и асфальтное покрытие).

Легкость транспортировки (за счет колес технику можно перевезти даже при выключенном двигателе).

Несложное обслуживание и быстрая дозаправка благодаря широкой горловине топливного бака.





Снегоуборочная машина Maxcut MC 53 оптимально подходит для расчистки от снега парковых дорожек, тротуаров. Оснащенная обрезиненным шнеком техника легко справится со снежным покровом, не повреждая при этом плиточное или асфальтное покрытие на расчищаемой поверхности. Подойдет компактный агрегат с шириной захвата 46 см и для расчистки заднего двора, дачного участка. Бензиновый снегоуборщик Maxcut MC 53 оборудован 4-тактным мотором на 3 л.с., одноступенчатым шнеком и ковшом высотой 28 см. Агрегат заводится при помощи ручного стартера. Передвигается плавно, хорошо расчищая рабочую поверхность. Направление и дальность выброса снега при этом регулируются механически. В интернет-магазине «Бигам» снегоуборщик Maxcut MC 53 купить с доставкой сможет каждый житель РФ. Наможно заказать снегоуборщик Maxcut MC 53 бензиновый по цене ниже розничной.