Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Выбор скорости перемещения (4 вперед/1 назад)

Маневренность

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы

Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 51 426108486 - бензиновый агрегат для расчистки территории от большого количества зимних осадков. Его мощность достигает 5.5 л.с. Металлический шнек позволяет справится с любой задачей, так как он отлично измельчает обледенелости и снег любой плотности. Угол выброса и направление регулируются вручную. На ковше расположены полозья для исключения его повреждения при эксплуатации. Благодаря глубокому протектору колеса не буксуют даже на обледенелом участке.