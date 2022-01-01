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Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
    Арт. Х104142
    Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

      Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104142

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		870x650x530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 51 426108486 - бензиновый агрегат для расчистки территории от большого количества зимних осадков. Его мощность достигает 5.5 л.с. Металлический шнек позволяет справится с любой задачей, так как он отлично измельчает обледенелости и снег любой плотности. Угол выброса и направление регулируются вручную. На ковше расположены полозья для исключения его повреждения при эксплуатации. Благодаря глубокому протектору колеса не буксуют даже на обледенелом участке.

        Преимущества 

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Выбор скорости перемещения (4 вперед/1 назад)
        • Маневренность
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы