Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
Арт. Х104142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|870x650x530
- Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 51 426108486 - бензиновый агрегат для расчистки территории от большого количества зимних осадков. Его мощность достигает 5.5 л.с. Металлический шнек позволяет справится с любой задачей, так как он отлично измельчает обледенелости и снег любой плотности. Угол выброса и направление регулируются вручную. На ковше расположены полозья для исключения его повреждения при эксплуатации. Благодаря глубокому протектору колеса не буксуют даже на обледенелом участке.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Выбор скорости перемещения (4 вперед/1 назад)
- Маневренность
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы