Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Арт. Х104114
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104114

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		122
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • PATRIOT GARDEN (Патриот Гарден) гусеничный Снегоуборщик PRO 1150 ED.Используется для расчистки средних территорий, например, парковок, подъездных дорог к гаражам от снега. Запуск двигателя осуществляется вручную, либо с электростартера. Разблокировка дифференциала повышает маневренность машины. Рукоятки с подогревом делают работу более комфортной. На низкой передаче машина отлично убирает слежавшийся снег, средние скорости используются при рыхлом снеге, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Фара позволяет работать в любое время суток и при плохой видимости. Агрегат благодаря зубчатому шнеку легко справится с уборкой тяжелого снега.

        Преимущества

        • Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования
        • Усиленная конструкция ковша
        • Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах
        • 8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад
        • Ширина ковша 70 см
        • Желоб выброса - металлический
        • Рукоятки с подогревом - комфортная работа
        • Разблокировка дифференциала - маневренность
        • Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач