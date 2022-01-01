Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный

Преимущества

Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования

Усиленная конструкция ковша

Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах

8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад

Ширина ковша 70 см

Желоб выброса - металлический

Рукоятки с подогревом - комфортная работа

Разблокировка дифференциала - маневренность

Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач

PATRIOT GARDEN (Патриот Гарден) гусеничный Снегоуборщик PRO 1150 ED.Используется для расчистки средних территорий, например, парковок, подъездных дорог к гаражам от снега. Запуск двигателя осуществляется вручную, либо с электростартера. Разблокировка дифференциала повышает маневренность машины. Рукоятки с подогревом делают работу более комфортной. На низкой передаче машина отлично убирает слежавшийся снег, средние скорости используются при рыхлом снеге, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Фара позволяет работать в любое время суток и при плохой видимости. Агрегат благодаря зубчатому шнеку легко справится с уборкой тяжелого снега.