Снегоуборщик PATRIOT PRO 1150 ED гусеничный
Арт. Х104114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Вес, кг
|122
- PATRIOT GARDEN (Патриот Гарден) гусеничный Снегоуборщик PRO 1150 ED.Используется для расчистки средних территорий, например, парковок, подъездных дорог к гаражам от снега. Запуск двигателя осуществляется вручную, либо с электростартера. Разблокировка дифференциала повышает маневренность машины. Рукоятки с подогревом делают работу более комфортной. На низкой передаче машина отлично убирает слежавшийся снег, средние скорости используются при рыхлом снеге, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Фара позволяет работать в любое время суток и при плохой видимости. Агрегат благодаря зубчатому шнеку легко справится с уборкой тяжелого снега.
Преимущества
- Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования
- Усиленная конструкция ковша
- Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах
- 8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад
- Ширина ковша 70 см
- Желоб выброса - металлический
- Рукоятки с подогревом - комфортная работа
- Разблокировка дифференциала - маневренность
- Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач