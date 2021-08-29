Бензиновый снегоуборщик Patriot Pro 655 E
Арт. Х104115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|13
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Габариты, мм
|900х620х690
- Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E 426108415 - сезонная техника от известного производителя. Характеризуется безотказной работой, отличной проходимостью и высокой мощностью. Запуск двигателя осуществляется от электростартера 12 В, либо вручную. Установленная на рукоятке фара освещает дорогу при движении в темное время суток. Колеса с агрессивным рисунком протектора исключают пробуксовку в гололед. Широкий диапазон скоростей - 6 вперед/2 назад - на низких можно производить расчистку, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Желоб для выброса снега поворачивается на 190 градусов. Ширина захвата за один проход составляет 62 см.
Преимущества
- Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
- Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
- Электростартер с питанием от бортового аккумулятора
- Стальная панель