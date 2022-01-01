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Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Арт. Ю00000000769
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000769

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E 426108415 - сезонная техника от известного производителя. Характеризуется безотказной работой, отличной проходимостью и высокой мощностью. Запуск двигателя осуществляется от электростартера 12 В, либо вручную. Установленная на рукоятке фара освещает дорогу при движении в темное время суток. Колеса с агрессивным рисунком протектора исключают пробуксовку в гололед. Широкий диапазон скоростей - 6 вперед/2 назад - на низких можно производить расчистку, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Желоб для выброса снега поворачивается на 190 градусов. Ширина захвата за один проход составляет 62 см.

        Преимущества

        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
        • Электростартер с питанием от бортового аккумулятора
        • Стальная панель