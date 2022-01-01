Преимущества

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки

Электростартер с питанием от бортового аккумулятора

Стальная панель

Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 655 E 426108415 - сезонная техника от известного производителя. Характеризуется безотказной работой, отличной проходимостью и высокой мощностью. Запуск двигателя осуществляется от электростартера 12 В, либо вручную. Установленная на рукоятке фара освещает дорогу при движении в темное время суток. Колеса с агрессивным рисунком протектора исключают пробуксовку в гололед. Широкий диапазон скоростей - 6 вперед/2 назад - на низких можно производить расчистку, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Желоб для выброса снега поворачивается на 190 градусов. Ширина захвата за один проход составляет 62 см.