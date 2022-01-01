Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
Арт. Х104120
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Дальность выброса, м
|13
|
Вес, кг
|88
- Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 658 E 426108420 предназначена для расчистки территорий площадью до 600 кв.м., например, в парках или на парковках. Все узлы управления расположены на рабочей панели. Широкий выбор скоростей позволяет подобрать удобный для оператора темп работы. Благодаря колесам с агрессивным рисунком протектора улучшено сцепление с поверхностью. Запуск может производиться с ручного или электростартера. Направление выброса регулируется на 190 градусов.
Преимущества
- Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
- Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
- Электростартер - запуск двигателя при низких температурах