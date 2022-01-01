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Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
    Арт. Х104120
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104120

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		88
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 658 E 426108420 предназначена для расчистки территорий площадью до 600 кв.м., например, в парках или на парковках. Все узлы управления расположены на рабочей панели. Широкий выбор скоростей позволяет подобрать удобный для оператора темп работы. Благодаря колесам с агрессивным рисунком протектора улучшено сцепление с поверхностью. Запуск может производиться с ручного или электростартера. Направление выброса регулируется на 190 градусов.

        Преимущества

        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
        • Электростартер - запуск двигателя при низких температурах