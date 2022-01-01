Снегоуборщик PATRIOT PRO 658E

Преимущества

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки

Электростартер - запуск двигателя при низких температурах

Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 658 E 426108420 предназначена для расчистки территорий площадью до 600 кв.м., например, в парках или на парковках. Все узлы управления расположены на рабочей панели. Широкий выбор скоростей позволяет подобрать удобный для оператора темп работы. Благодаря колесам с агрессивным рисунком протектора улучшено сцепление с поверхностью. Запуск может производиться с ручного или электростартера. Направление выброса регулируется на 190 градусов.