Снегоуборщик PATRIOT PRO 981 ED

PATRIOT GARDEN (Патриот Гарден) PRO 981 ED Снегоуборщик легко справится с уборкой сырого, слежавшегося или свежевыпавшего снега. Металлический желоб для выброса снега может поворачиваться на 190°. Регулируется и дальность выброса - 70 градусов. Стальной зубчатый шнек обеспечивает более эффективное измельчение наледи и снега. Шнек состоит из 4-х независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью. Количество скоростей 6 вперед и 2 назад позволяют выбрать удобную скорость движения снегоуборщика. Разблокировка шплинтом на осях позволяет легко маневрировать, служит инструментом для разворота снегоуборщика в неудобных местах без перетаскивания всей массы агрегата, очень удобна при транспортировке. Подогрев ручек отлично помогает при больших минусовых температурах. Электрозапуск заведет двигатель в мгновение, даже при длительном простое машины без работы.

Преимущества

Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования

Усиленная конструкция ковша

Электростартер от аккумулятора

8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад

Ширина захвата за один проход - 76.4 см

Рукоятки с подогревом - комфортная работа

Желоб выброса - металлический

Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач



