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Снегоуборщик PATRIOT PRO 981 ED
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 981 ED
    Арт. Х104125
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 981 ED

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 981 ED

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104125

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Габариты, мм
      		1070x850x850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • PATRIOT GARDEN (Патриот Гарден) PRO 981 ED Снегоуборщик легко справится с уборкой сырого, слежавшегося или свежевыпавшего снега. Металлический желоб для выброса снега может поворачиваться на 190°. Регулируется и дальность выброса - 70 градусов. Стальной зубчатый шнек обеспечивает более эффективное измельчение наледи и снега. Шнек состоит из 4-х независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью. Количество скоростей 6 вперед и 2 назад позволяют выбрать удобную скорость движения снегоуборщика. Разблокировка шплинтом на осях позволяет легко маневрировать, служит инструментом для разворота снегоуборщика в неудобных местах без перетаскивания всей массы агрегата, очень удобна при транспортировке. Подогрев ручек отлично помогает при больших минусовых температурах. Электрозапуск заведет двигатель в мгновение, даже при длительном простое машины без работы.

        Преимущества

        • Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования
        • Усиленная конструкция ковша
        • Электростартер от аккумулятора
        • 8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад
        • Ширина захвата за один проход - 76.4 см
        • Рукоятки с подогревом - комфортная работа
        • Желоб выброса - металлический
        • Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач