Преимущества

Низкий уровень шум во время работы

Ширина за один проход - 41 см

При работе отсутствуют вредные выхлопы

Колеса обеспечивают более легкое перемещение

Все органы управления расположены на рабочей панели, что обеспечивает комфортное управление снегоуборщиком



Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1800E предназначен для уборки небольшой территории от снега. Благодаря двигателю мощностью 1.16 л.с. дальность выброса может достигать 4 метров. Колеса облегчают перемещение, а за счет вращения шнека и захвата им снега облегчается движение агрегата в целом. За один проход ширина обработки составляет 41 см.