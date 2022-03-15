Электрический снегоуборщик Patriot PS 1800E
Арт. Х1045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Назначение
|бытовой, для дома и дачи
- Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1800E предназначен для уборки небольшой территории от снега. Благодаря двигателю мощностью 1.16 л.с. дальность выброса может достигать 4 метров. Колеса облегчают перемещение, а за счет вращения шнека и захвата им снега облегчается движение агрегата в целом. За один проход ширина обработки составляет 41 см.
Преимущества
- Низкий уровень шум во время работы
- Ширина за один проход - 41 см
- При работе отсутствуют вредные выхлопы
- Колеса обеспечивают более легкое перемещение
- Все органы управления расположены на рабочей панели, что обеспечивает комфортное управление снегоуборщиком