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Электрический снегоуборщик Patriot PS 1800E
4.5
4
Найти аналог
Снегоуборщики электрические
    Электрический снегоуборщик Patriot PS 1800E
    Арт. Х1045
    4.5
    4
    Электрический снегоуборщик Patriot PS 1800E

      Электрический снегоуборщик Patriot PS 1800E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1045
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Назначение
      		бытовой, для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1800E предназначен для уборки небольшой территории от снега. Благодаря двигателю мощностью 1.16 л.с. дальность выброса может достигать 4 метров. Колеса облегчают перемещение, а за счет вращения шнека и захвата им снега облегчается движение агрегата в целом. За один проход ширина обработки составляет 41 см.

        Преимущества

        • Низкий уровень шум во время работы
        • Ширина за один проход - 41 см
        • При работе отсутствуют вредные выхлопы 
        • Колеса обеспечивают более легкое перемещение
        • Все органы управления расположены на рабочей панели, что обеспечивает комфортное управление снегоуборщиком