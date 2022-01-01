Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
Арт. Х10494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Размер шин, см
|13
- Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 2200E - легкий маневренный агрегат для расчистки небольших территорий от снега. Если обрабатываемая поверхность чувствительна к воздействиям (мрамор или плитка) - резиновый шнек аккуратно уберет снег и не оставит повреждений. Ширина захвата за один проход составляет 50 см. Агрегат удобно хранить в гараже или кладовке - благодаря складной рукоятке.
Преимущества
- Ширина захвата - 50 см
- Облегченная конструкция
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Дальность выброса достигает 10 метров