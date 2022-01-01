Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический

Преимущества

Ширина захвата - 50 см

Облегченная конструкция

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Дальность выброса достигает 10 метров

Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 2200E - легкий маневренный агрегат для расчистки небольших территорий от снега. Если обрабатываемая поверхность чувствительна к воздействиям (мрамор или плитка) - резиновый шнек аккуратно уберет снег и не оставит повреждений. Ширина захвата за один проход составляет 50 см. Агрегат удобно хранить в гараже или кладовке - благодаря складной рукоятке.