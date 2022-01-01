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Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
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Снегоуборщики электрические
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Арт. Х10494
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
    Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический
      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический

      Снегоуборщик PATRIOT PS 2200 E электрический

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х10494

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Размер шин, см
      		13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 2200E - легкий маневренный агрегат для расчистки небольших территорий от снега. Если обрабатываемая поверхность чувствительна к воздействиям (мрамор или плитка) - резиновый шнек аккуратно уберет снег и не оставит повреждений. Ширина захвата за один проход составляет 50 см. Агрегат удобно хранить в гараже или кладовке - благодаря складной рукоятке.

        Преимущества 

        • Ширина захвата - 50 см
        • Облегченная конструкция
        • Тихая работа
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Дальность выброса достигает 10 метров