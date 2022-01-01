Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E

Преимущества

Надежность

Экономичность

Надежный помощник для уборки снега с небольших территорий. Двигатель средней мощности в 5,5 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и двух назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.