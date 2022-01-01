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Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E
    Арт. Х104148
    Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E

      Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104148

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Надежный помощник для уборки снега с небольших территорий. Двигатель средней мощности в 5,5 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и двух назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экономичность