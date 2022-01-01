Снегоуборщик PATRIOT PS 631 E
Арт. Х104148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|13
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Вес, кг
|100
- Надежный помощник для уборки снега с небольших территорий. Двигатель средней мощности в 5,5 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и двух назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.
Преимущества
- Надежность
- Экономичность