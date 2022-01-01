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Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Арт. Х104122
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E

      Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104122

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		10
      Вес, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PS 791E 426108485 - специализированная техника, используемая для расчистки территории от снега. Имеет прочный желоб для выброса снега, положение которого можно регулировать. Запуск двигателя осуществляется с электростартера, работающего от сети 220 В. Шнек с зубцами эффективно разрубает слежавшийся снег. Машина снабжена колесами увеличенного диаметра со специальным протектором, улучшающим сцепление с обледенелой поверхностью. Фара позволяет продолжать работу после наступления темноты.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег
        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
        • Электростартер, работающий от сети 220 В - простой запуск агрегата даже в мороз