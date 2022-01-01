Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег

Количество передач - 5 вперед/ 2 назад

Электростартер, работающий от сети 220 В - простой запуск агрегата даже в мороз

Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PS 791E 426108485 - специализированная техника, используемая для расчистки территории от снега. Имеет прочный желоб для выброса снега, положение которого можно регулировать. Запуск двигателя осуществляется с электростартера, работающего от сети 220 В. Шнек с зубцами эффективно разрубает слежавшийся снег. Машина снабжена колесами увеличенного диаметра со специальным протектором, улучшающим сцепление с обледенелой поверхностью. Фара позволяет продолжать работу после наступления темноты.