Снегоуборщик PATRIOT PS 791 E
Арт. Х104122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|10
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Вес, кг
|75
- Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PS 791E 426108485 - специализированная техника, используемая для расчистки территории от снега. Имеет прочный желоб для выброса снега, положение которого можно регулировать. Запуск двигателя осуществляется с электростартера, работающего от сети 220 В. Шнек с зубцами эффективно разрубает слежавшийся снег. Машина снабжена колесами увеличенного диаметра со специальным протектором, улучшающим сцепление с обледенелой поверхностью. Фара позволяет продолжать работу после наступления темноты.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег
- Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
- Электростартер, работающий от сети 220 В - простой запуск агрегата даже в мороз