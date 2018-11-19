Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
Арт. Х10419204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1600x620x900
- Снегоуборщик PATRIOT PS 911E-надежный помощник для уборки снега с больших территорий. Двигатель мощностью 9,0 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии. Укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата для свежевыпавшего снега.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель (9,0 л.с.) позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега
- Простая заправка. Благодаря большой заливной горловине заправить топливный бак не составит труда
- Эффективность. Стальные шнеки с зубцами эффективно измельчают снег любой плотности
- Наличие пяти скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы
- В конструкции используются только подшипники, а не втулки
- Защита от повреждений. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
- Укомплектован стальными планками, увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега
- Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес для хорошего сцепления с грунтом даже в гололед
- Регулировка дальности и угла выброса снега