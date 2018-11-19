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Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
5.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Арт. Х10419204
    5.0
    1
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
    Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E
      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E

      Снегоуборщик PATRIOT PS 911E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х10419204
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1600x620x900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT PS 911E-надежный помощник для уборки снега с больших территорий. Двигатель мощностью 9,0 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии. Укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата для свежевыпавшего снега.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель (9,0 л.с.) позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега
        • Простая заправка. Благодаря большой заливной горловине заправить топливный бак не составит труда
        • Эффективность. Стальные шнеки с зубцами эффективно измельчают снег любой плотности
        • Наличие пяти скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы
        • В конструкции используются только подшипники, а не втулки
        • Защита от повреждений. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
        • Укомплектован стальными планками, увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега
        • Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес для хорошего сцепления с грунтом даже в гололед
        • Регулировка дальности и угла выброса снега