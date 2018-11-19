Снегоуборщик PATRIOT PS 911E-надежный помощник для уборки снега с больших территорий. Двигатель мощностью 9,0 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие пяти скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии. Укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата для свежевыпавшего снега.



Преимущества