Снегоуборщик PATRIOT PS 921
Арт. Х104154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|930x730x655
- Снегоуборщик PATRIOT PS 921- самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега. Пневматические колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличную проходимость и исключают пробуксовку на льду. Двигатель запускается либо от ручного стартера, либо от электростартера с питанием от стандартной сети 220 В. Наличие фары позволяет работать в темное время суток и в непогоду. Регулировка направления и дальности выброса снега осуществляется с панели оператора. В комплект входит инструмент для прочистки желоба.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель;
- Электростартер - легкий запуск мотора;
- Широкий выбор скоростей;
- Реверс - маневренность снегоуборщика;
- Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°;
- Регулировка направления выброса;
- В конструкции используются только подшипники, а не втулки;
- Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега;
- На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии;
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика;
- Фара для освещения участка.