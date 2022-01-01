Преимущества

Снегоуборщик PATRIOT PS 921- самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега. Пневматические колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличную проходимость и исключают пробуксовку на льду. Двигатель запускается либо от ручного стартера, либо от электростартера с питанием от стандартной сети 220 В. Наличие фары позволяет работать в темное время суток и в непогоду. Регулировка направления и дальности выброса снега осуществляется с панели оператора. В комплект входит инструмент для прочистки желоба.

Мощный 4-тактный двигатель;

Электростартер - легкий запуск мотора;

Широкий выбор скоростей;

Реверс - маневренность снегоуборщика;

Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°;

Регулировка направления выброса;

В конструкции используются только подшипники, а не втулки;

Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега;

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии;

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика;

Фара для освещения участка.



