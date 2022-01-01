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Снегоуборщик PATRIOT PS 921
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921
    Арт. Х104154
    Снегоуборщик PATRIOT PS 921

      Снегоуборщик PATRIOT PS 921

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104154

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		930x730x655
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT PS 921- самоходный агрегат для быстрой уборки территории от свежевыпавшего и слежавшегося снега. Пневматические колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличную проходимость и исключают пробуксовку на льду. Двигатель запускается либо от ручного стартера, либо от электростартера с питанием от стандартной сети 220 В. Наличие фары позволяет работать в темное время суток и в непогоду. Регулировка направления и дальности выброса снега осуществляется с панели оператора. В комплект входит инструмент для прочистки желоба.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель;
        • Электростартер - легкий запуск мотора;
        • Широкий выбор скоростей;
        • Реверс - маневренность снегоуборщика;
        • Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°;
        • Регулировка направления выброса;
        • В конструкции используются только подшипники, а не втулки;
        • Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега;
        • На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии;
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика;
        • Фара для освещения участка.