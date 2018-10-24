Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
Арт. Х104155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|640x600x750
- Компактный, лёгкий, самоходный снегоуборщик REDVERG RD-240-65 5022563 предназначенный для уборки снега на небольших площадях, частных участках, загородных домах. Модель имеет доступное управление за контролем работы. Мощный агрессивный шнек, состоящий из двух частей с самосрывными болтами, способен справиться даже со слежавшимся снегом. Большие колеса обеспечивают легкость в маневрировании при движении. Изготовлен с соблюдением стандартов качества. При соблюдении должного ухода, машина прослужит долгие годы.
Преимущества
- Надёжное сцепление даже на обледенелых участках
- Привод с фрикционным диском
- Легкий и безопасный в использовании
- Простое и доступное управление
- Мощный двигатель Zongshen ZS168FB