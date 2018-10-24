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Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
    Арт. Х104155
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65

      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		640x600x750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Компактный, лёгкий, самоходный снегоуборщик REDVERG RD-240-65 5022563 предназначенный для уборки снега на небольших площадях, частных участках, загородных домах. Модель имеет доступное управление за контролем работы. Мощный агрессивный шнек, состоящий из двух частей с самосрывными болтами, способен справиться даже со слежавшимся снегом. Большие колеса обеспечивают легкость в маневрировании при движении. Изготовлен с соблюдением стандартов качества. При соблюдении должного ухода, машина прослужит долгие годы.

        Преимущества

        • Надёжное сцепление даже на обледенелых участках 
        • Привод с фрикционным диском
        • Легкий и безопасный в использовании
        • Простое и доступное управление
        • Мощный двигатель Zongshen ZS168FB