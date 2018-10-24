Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-240-65

Преимущества

Надёжное сцепление даже на обледенелых участках

Привод с фрикционным диском

Легкий и безопасный в использовании

Простое и доступное управление

Мощный двигатель Zongshen ZS168FB

Компактный, лёгкий, самоходный снегоуборщик REDVERG RD-240-65 5022563 предназначенный для уборки снега на небольших площадях, частных участках, загородных домах. Модель имеет доступное управление за контролем работы. Мощный агрессивный шнек, состоящий из двух частей с самосрывными болтами, способен справиться даже со слежавшимся снегом. Большие колеса обеспечивают легкость в маневрировании при движении. Изготовлен с соблюдением стандартов качества. При соблюдении должного ухода, машина прослужит долгие годы.