Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q
Арт. Х1046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|15
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Вес, кг
|75
- Самоходная снегоуборочная машина RED VERG(РЕД ВЕРГ) RD 651 Q шириной захвата 56 см. Имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Наличие нескольких передач дает возможность установить удобную оператору скорость движения, а также отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.
Преимущества
- Несколько скоростей передвижения снегоуборщика вперед и назад. Управление вы осуществляете рычагом на панели. 5 скоростей вперед и 2 скорости назад дают возможность оператору подобрать скорость под различные условия работы в зависимости от количества выпавшего снега.
- Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции.
- Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега.
- Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя. Разблокировка происходит за счет освобождения от жесткого соединения шплинтом ступицы колеса от ведущего вала.
- Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору.
- Поворот желоба выброса - 190°.
- Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса. Фиксируется барашком.
- Металлические полозья. Регулировка по высоте позволяет защитить поверхность и дает возможность работать на любых покрытиях, включая плитку и брусчатку.
- Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания.