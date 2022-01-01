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Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q
    Арт. Х1046
    Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q

      Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1046

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самоходная снегоуборочная машина RED VERG(РЕД ВЕРГ) RD 651 Q шириной захвата 56 см. Имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Наличие нескольких передач дает возможность установить удобную оператору скорость движения, а также отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.

        Преимущества

        • Несколько скоростей передвижения снегоуборщика вперед и назад. Управление вы осуществляете рычагом на панели. 5 скоростей вперед и 2 скорости назад дают возможность оператору подобрать скорость под различные условия работы в зависимости от количества выпавшего снега. 
        • Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции. 
        • Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега. 
        • Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя. Разблокировка происходит за счет освобождения от жесткого соединения шплинтом ступицы колеса от ведущего вала. 
        • Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору. 
        • Поворот желоба выброса - 190°. 
        • Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса. Фиксируется барашком. 
        • Металлические полозья. Регулировка по высоте позволяет защитить поверхность и дает возможность работать на любых покрытиях, включая плитку и брусчатку. 
        • Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания.