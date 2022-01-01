Снегоуборщик REDVERG RD 651 Q

Преимущества

Несколько скоростей передвижения снегоуборщика вперед и назад. Управление вы осуществляете рычагом на панели. 5 скоростей вперед и 2 скорости назад дают возможность оператору подобрать скорость под различные условия работы в зависимости от количества выпавшего снега.

Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции.

Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега.

Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя. Разблокировка происходит за счет освобождения от жесткого соединения шплинтом ступицы колеса от ведущего вала.

Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору.

Поворот желоба выброса - 190°.

Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса. Фиксируется барашком.

Металлические полозья. Регулировка по высоте позволяет защитить поверхность и дает возможность работать на любых покрытиях, включая плитку и брусчатку.

Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания.

Самоходная снегоуборочная машина RED VERG(РЕД ВЕРГ) RD 651 Q шириной захвата 56 см. Имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Наличие нескольких передач дает возможность установить удобную оператору скорость движения, а также отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.