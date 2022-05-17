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Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
    Арт. Х10419206
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E

      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10419206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		755x1200x790
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E с высокой мощностью и ковшом больших размеров справляется с сугробами любой высоты. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 1150 SNOW SERIES, который заводится при пониженных температурах и не требует ухода за воздушным фильтром ввиду его отсутствия. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Механизм привода шнека оснащен срывными болтами, что помогает уберечь агрегат от поломок в случае попадания твердых предметов: обломков кирпичей, дерева. Большие колеса обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

        Преимущества

        • Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton Snow Series
        • Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров
        • Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи
        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Ручной стартер и электростартер
        • Скорости 5 вперед/ 2 назад
        • Регулируемые двусторонние полимерные лыжи по бокам ковша - для сохранения декоративных поверхностей
        • Направление регулируется в пределах 200 градусов
        • В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба
        • Подогрев рукояток
        • Отключаемая блокировка дифференциала делает снегоуборщик более маневренным