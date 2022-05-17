Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E
Арт. Х10419206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|755x1200x790
- Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150BS-E с высокой мощностью и ковшом больших размеров справляется с сугробами любой высоты. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 1150 SNOW SERIES, который заводится при пониженных температурах и не требует ухода за воздушным фильтром ввиду его отсутствия. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Механизм привода шнека оснащен срывными болтами, что помогает уберечь агрегат от поломок в случае попадания твердых предметов: обломков кирпичей, дерева. Большие колеса обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.
Преимущества
- Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton Snow Series
- Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров
- Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Ручной стартер и электростартер
- Скорости 5 вперед/ 2 назад
- Регулируемые двусторонние полимерные лыжи по бокам ковша - для сохранения декоративных поверхностей
- Направление регулируется в пределах 200 градусов
- В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба
- Подогрев рукояток
- Отключаемая блокировка дифференциала делает снегоуборщик более маневренным