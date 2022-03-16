Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90

Преимущества

В 2 раза меньше времени на уборку территории

Экономия до 99% на обслуживание в течение срока эксплуатации

100% уборка снега с первого прохода

Снегоуборщик сохраняет плитку, газон и другие поверхности

Снегоуборщик безопасен для оператора и окружающих

За счет новой конструкции шнека значительно увеличилась высота выброса. Однако, она напрямую зависит от типа и вида снега и может изменяться в различных условиях как в большую, так и в меньшую сторону. В конструкции применяется двухступенчатый шнек. Это позволяет добиться высоких показателей в производительности и надежности. Противоударный надежный редуктор на снегоотбрасывающем элементе позволяет производить уборку твердого, слежавшегося снега, а также не боится чрезмерных нагрузок в виде камней и веток.