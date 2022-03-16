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Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Арт. X190394109
    5.0
    2
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
    Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90
      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90

      Двухконтурный безредукторный снегоуборщик СМ-0.6 к НМБ, МБ-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • За счет новой конструкции шнека значительно увеличилась высота выброса. Однако, она напрямую зависит от типа и вида снега и может изменяться в различных условиях как в большую, так и в меньшую сторону. В конструкции применяется двухступенчатый шнек. Это позволяет добиться высоких показателей в производительности и надежности. Противоударный надежный редуктор на снегоотбрасывающем элементе позволяет производить уборку твердого, слежавшегося снега, а также не боится чрезмерных нагрузок в виде камней и веток.

        Преимущества

        • В 2 раза меньше времени на уборку территории
        • Экономия до 99% на обслуживание в течение срока эксплуатации
        • 100% уборка снега с первого прохода
        • Снегоуборщик сохраняет плитку, газон и другие поверхности
        • Снегоуборщик безопасен для оператора и окружающих