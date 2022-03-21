Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
Арт. X190394327
Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
Арт. X190394327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|профессиональный
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Вес, кг
|44
- Роторный снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока это полезный агрегат, чаще всего используемый в зимнее время для сбора выпавших твердых осадков и последующего отвода их к месту утилизации. Ввиду своей конструкции, снегоуборщик приставка СМ-0.6 к мотоблоку обладает достаточными габаритами, чтобы убирать сугробы высотой до одного метра. А оснащение насадки на мотоблок ножевым механизмом винтового типа позволяет не только сгребать снег и лед в один ком, но и измельчать их для ускорения процесса оттаивания. Изготовлено оборудование из твердосплавного материала, способного разбивать лед толщиной до пяти сантиметров, и покрыто слоем эмали, создающей антикоррозийный и износоустойчивый барьер. Купить навесной снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока можно для применения на крупных территориях с большим количеством осадков в зимнее время: сельской местности, лесных и фермерских участках.
Преимущества насадки снегоуборщика СМ-0.6 на мотоблок
- Прочная
- Устойчивая
- Измельчает снег и ускоряет его таяние
- Крошит ледяную корку
- Производительная
- Широкая