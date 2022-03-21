Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648

Преимущества насадки снегоуборщика СМ-0.6 на мотоблок

Прочная

Устойчивая

Измельчает снег и ускоряет его таяние

Крошит ледяную корку

Производительная

Широкая





Роторный снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока это полезный агрегат, чаще всего используемый в зимнее время для сбора выпавших твердых осадков и последующего отвода их к месту утилизации. Ввиду своей конструкции, снегоуборщик приставка СМ-0.6 к мотоблоку обладает достаточными габаритами, чтобы убирать сугробы высотой до одного метра. А оснащение насадки на мотоблок ножевым механизмом винтового типа позволяет не только сгребать снег и лед в один ком, но и измельчать их для ускорения процесса оттаивания. Изготовлено оборудование из твердосплавного материала, способного разбивать лед толщиной до пяти сантиметров, и покрыто слоем эмали, создающей антикоррозийный и износоустойчивый барьер. Купить навесной снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока можно для применения на крупных территориях с большим количеством осадков в зимнее время: сельской местности, лесных и фермерских участках.