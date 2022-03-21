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Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Арт. X190394327
    5.0
    2
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
    Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648
      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648

      Навесной снегоуборщик СМ-0.6 к мотоблоку ОКА, МКМ-3, Нева МБ-2, МБ-23 Мобил К MBK0003648

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394327
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Роторный снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока это полезный агрегат, чаще всего используемый в зимнее время для сбора выпавших твердых осадков и последующего отвода их к месту утилизации. Ввиду своей конструкции, снегоуборщик приставка СМ-0.6 к мотоблоку обладает достаточными габаритами, чтобы убирать сугробы высотой до одного метра. А оснащение насадки на мотоблок ножевым механизмом винтового типа позволяет не только сгребать снег и лед в один ком, но и измельчать их для ускорения процесса оттаивания. Изготовлено оборудование из твердосплавного материала, способного разбивать лед толщиной до пяти сантиметров, и покрыто слоем эмали, создающей антикоррозийный и износоустойчивый барьер. Купить навесной снегоуборщик СМ-0.6 для мотоблока можно для применения на крупных территориях с большим количеством осадков в зимнее время: сельской местности, лесных и фермерских участках.

        Преимущества насадки снегоуборщика СМ-0.6 на мотоблок

        • Прочная
        • Устойчивая
        • Измельчает снег и ускоряет его таяние
        • Крошит ледяную корку
        • Производительная
        • Широкая