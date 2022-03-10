Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727

Преимущества

Дальность отбрасывания снега - 5-9 м

Высота уровня убираемого снега (номинальная) - 250 мм

Ширина захвата - 600 мм

Рабочая скорость - 1 м./сек

Диаметр шнекового вала - 310 мм

Поток снега можно направлять в разные стороны

Снегоуборщик навесной СУН.1 специальное навесное оборудование, разработанное для расчистки участка от снега, который недавно выпал, а также от снега, который уже слежался, предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоками серии "Ока", МБ и его модификациями. Привод - клиноременная передача от шкива на валу двигателя. Управление приводом ручное, с помощью натяжного подпружиненного ролика.