Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
Арт. X190394278
Характеристики
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Производитель
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Максимальная глубина снега, мм
|250
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Назначение
|профессиональный
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Вес, кг
|47
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Габариты, мм
|515x670x860
- Снегоуборщик навесной СУН.1 специальное навесное оборудование, разработанное для расчистки участка от снега, который недавно выпал, а также от снега, который уже слежался, предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоками серии "Ока", МБ и его модификациями. Привод - клиноременная передача от шкива на валу двигателя. Управление приводом ручное, с помощью натяжного подпружиненного ролика.
Преимущества
- Дальность отбрасывания снега - 5-9 м
- Высота уровня убираемого снега (номинальная) - 250 мм
- Ширина захвата - 600 мм
- Рабочая скорость - 1 м./сек
- Диаметр шнекового вала - 310 мм
- Поток снега можно направлять в разные стороны