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Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
5.0
2
34 890 ₽
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
    Арт. X190394278
    5.0
    2
    Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
    Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
    Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
      Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
      Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727
      Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727

      Снегоуборщик СУН.1 ОКА 4853202727

      34 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 13 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 17 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 13 октября или позже, бесплатно
      Арт. X190394278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Максимальная глубина снега, мм
      		250
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		47
      Габариты, мм
      		515x670x860
      Все характеристики
      34 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 13 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 17 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 13 октября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик навесной СУН.1 специальное навесное оборудование, разработанное для расчистки участка от снега, который недавно выпал, а также от снега, который уже слежался, предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоками серии "Ока", МБ и его модификациями. Привод - клиноременная передача от шкива на валу двигателя. Управление приводом ручное, с помощью натяжного подпружиненного ролика.

        Преимущества

        • Дальность отбрасывания снега -  5-9 м
        • Высота уровня убираемого снега (номинальная) - 250 мм
        • Ширина захвата - 600 мм
        • Рабочая скорость - 1 м./сек
        • Диаметр шнекового вала - 310 мм 
        • Поток снега можно направлять в разные стороны