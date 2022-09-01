Снегоуборщик TORO 38816

Преимущества

Электростартер. Для легкого старта в самые холодные дни, каждый двухступенчатый снегоуборщик Toro оснащен как электрическим, так и ручным запуском.

Механический привод: 6 скоростей вперед и 2 скорости назад. В зависимости от количества выпавшего снега трансмиссия с фрикционным диском позволяет выбрать оптимальную скорость для работы.

Двухступенчатая система. Снег подается в кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через желоб.

Джойстик Quick Stick. Джойстик Quick Stick позволяет одной рукой управлять выбросом снега во всех направлениях.

Работа одной рукой. Удобное управление одной рукой позволит Вам держать одну руку свободной, чтобы без остановки настроить желоб.

Шнек Power Max с системой антизакупорки. Инновационная технология Power Max с системой антизакупорки позволяет обрабатывать больше снега за меньшее время. Эта революционная система регулирует отбрасывание снега при максимальной скорости крыльчатки до практически полного устранения засорения. Другие снегоуборщики требуют, чтобы оператор вручную ограничивал количество поступающего снега, чтобы предотвратить засорение.

Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя. Разблокировка происходит за счет освобождения от жесткого соединения шплинтом ступицы колеса от ведущего вала.

Опорные лыжи ковша. С их помощью можно регулировать рабочую высоту уборки снега относительно гравия, газона или неровных участков земли, при этом и поверхности, и сам механизм остаются неповрежденными.

Специальный зимний протектор. Зимние шины обеспечивают идеальное сцепление с заледенелой поверхностью.

Снегоуборщик колесный самоходный TORO 38816 - предназначен для использования как владельцами жилых домов, так и профессиональными операторами, работающими по найму. Используется для уборки придомовой территории, расчистки дорог, подъездных путей, территорий вокруг склада или офиса. Снегоотбрасыватель имеет двухступенчатую систему выброса снега: снег, попавший в ковш измельчается и подаётся зубчатым шнеком на крыльчатку с лопастями, которые вращаясь выбрасывают измельченный снег через патрубок в заданном оператором направлении. Наличие двух ступеней, зубчатого шнека и высокоскоростной крыльчатки,позволяет разрыхлять даже слежавшийся снег.