Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»
Арт. X190394279
Характеристики
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Производитель
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Максимальная глубина снега, мм
|250
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Назначение
|профессиональный
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Вес, кг
|47
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Габариты, мм
|515x670x860
- Снегоуборщик навесной СУН.1 предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоком «Угра» и его модификациями. Привод — клиноременная передача от шкива углового редуктора. Надежный и удобный модуль, который поможет качественно убрать снежную массу с загородного участка, на парковке, возле гаража, на подъездных путях и дорожках. Процедура установки такого важного модуля не займет много времени и не потребует специфических знаний
Преимущества
- Высота убираемого снежного покрова, мм - 50-250
- Дальность выброса основной массы рыхлого снега, мм - 5-8
- Имеет увеличенный рабочий ресурс
- Ковш снегоуборщика усилен, устойчив к механическим воздействиям