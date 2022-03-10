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Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»
    Арт. X190394279
    5.0
    2
    Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»

      Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Максимальная глубина снега, мм
      		250
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		47
      Габариты, мм
      		515x670x860
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик навесной СУН.1 предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоком «Угра» и его модификациями. Привод — клиноременная передача от шкива углового редуктора. Надежный и удобный модуль, который поможет качественно убрать снежную массу с загородного участка, на парковке, возле гаража, на подъездных путях и дорожках. Процедура установки такого важного модуля не займет много времени и не потребует специфических знаний

        Преимущества

        • Высота убираемого снежного покрова, мм - 50-250
        • Дальность выброса основной массы рыхлого снега, мм - 5-8
        • Имеет увеличенный рабочий ресурс 
        • Ковш снегоуборщика усилен, устойчив к механическим воздействиям