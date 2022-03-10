Роторный снегоуборщик Кадви СУН.1 для мотоблока «Угра»

Преимущества

Высота убираемого снежного покрова, мм - 50-250

Дальность выброса основной массы рыхлого снега, мм - 5-8

Имеет увеличенный рабочий ресурс

Ковш снегоуборщика усилен, устойчив к механическим воздействиям

Снегоуборщик навесной СУН.1 предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоком «Угра» и его модификациями. Привод — клиноременная передача от шкива углового редуктора. Надежный и удобный модуль, который поможет качественно убрать снежную массу с загородного участка, на парковке, возле гаража, на подъездных путях и дорожках. Процедура установки такого важного модуля не займет много времени и не потребует специфических знаний