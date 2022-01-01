Преимущества

Прочная

Легкая конструкция

Эргономичная пластиковая рукоятка

Имеет оцинкованную планку, которая предохраняет пластик от трещин и сколов

Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать



Морозоустойчивость

Ударопрочность

Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм, пластмассовая, морозостойкая, с алюминиевой планкой, алюминиевый черенок. С помощью лопаты можно быстро очистить прилегающую к гаражу или дому территорию от снега. Черенок оснащен пластиковой ручкой, обеспечивающей удобство интенсивной работы.