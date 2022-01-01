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Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
330 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
    Арт. О00000038032
    Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
    Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
    Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
    Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
      Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
      Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
      Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
      Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм

      Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038032

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1370х380х100
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм, пластмассовая, морозостойкая, с алюминиевой планкой, алюминиевый черенок. С помощью лопаты можно быстро очистить прилегающую к гаражу или дому территорию от снега. Черенок оснащен пластиковой ручкой, обеспечивающей удобство интенсивной работы.

        Преимущества

        • Прочная
        • Легкая конструкция
        • Эргономичная пластиковая рукоятка
        • Имеет оцинкованную планку, которая предохраняет пластик от трещин и сколов
        • Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать
        • Морозоустойчивость
        • Ударопрочность