Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм
Арт. О00000038032
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1370х380х100
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Материал рукоятки
|пластик
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- Лопата для уборки снега Снежинка 380х380 мм, пластмассовая, морозостойкая, с алюминиевой планкой, алюминиевый черенок. С помощью лопаты можно быстро очистить прилегающую к гаражу или дому территорию от снега. Черенок оснащен пластиковой ручкой, обеспечивающей удобство интенсивной работы.
Преимущества
- Прочная
- Легкая конструкция
- Эргономичная пластиковая рукоятка
- Имеет оцинкованную планку, которая предохраняет пластик от трещин и сколов
- Ребра жесткости увиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать
- Морозоустойчивость
- Ударопрочность