Преимущества

Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки

Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности

Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю

Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега

Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ

Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе

Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется

Соединение ковша лопаты с черенком происходит с помощью заклёпки

Лопата пластмассовая с планкой с алюмин. черенком и V-ручкой СНЕЖИНКА Иструм-Агро 100158, 1330х380х370 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п