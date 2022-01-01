Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
340 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
    Арт. О00000035026
    Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370

      Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035026

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1330х380х370
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      170 ₽
      5.0
      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      800 ₽
      4.5
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143
      170 ₽
      4.0
      Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143
      Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
      420 ₽
      Лопата пластмассовая с ал. черенком и пластиной, V-ручкой Инструм-Агро Актив-Авто 100186
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      725 ₽
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Черенок для лопаты 68422 (40x1200 мм, первый сорт)
      200 ₽
      5.0
      Черенок для лопаты 68422 (40x1200 мм, первый сорт)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата пластмассовая с планкой с алюмин. черенком и V-ручкой СНЕЖИНКА Иструм-Агро 100158, 1330х380х370 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п

        Преимущества

        • Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки 
        • Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности
        • Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю
        • Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
        • Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
        • Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ
        • Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе
        • Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется
        • Соединение ковша лопаты с черенком происходит с помощью заклёпки