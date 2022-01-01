Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
Арт. О00000035026
Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
Арт. О00000035026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1330х380х370
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Материал рукоятки
|пластик
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- Лопата пластмассовая с планкой с алюмин. черенком и V-ручкой СНЕЖИНКА Иструм-Агро 100158, 1330х380х370 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п
Преимущества
- Ковш лопат изготовлен из полипропилена специальной марки
- Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности
- Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю
- Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
- Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
- Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ
- Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе
- Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется
- Соединение ковша лопаты с черенком происходит с помощью заклёпки