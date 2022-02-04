Преимущества

Ковш лопаты изготовлен из полипропилена специальной марки

Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности

Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю

Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега

Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ

Поставляется без черенка, диаметр тулейки 32 мм

Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п