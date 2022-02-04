Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143
Арт. О00000035024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|380х370х0.045
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Ручка на черенке
|Нет
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- Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п
Преимущества
- Ковш лопаты изготовлен из полипропилена специальной марки
- Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности
- Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю
- Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
- Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
- Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ
- Поставляется без черенка, диаметр тулейки 32 мм