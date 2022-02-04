Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143
4.0
2
170 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143
    Арт. О00000035024
    4.0
    2
    Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143

      Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035024
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380х370х0.045
      Ручка на черенке
      		Нет
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      170 ₽
      5.0
      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      800 ₽
      4.5
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      35 ₽
      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
      340 ₽
      Лопата пластмассовая с планкой, с алюмин. черенком и V-ручкой Снежинка Иструм-Агро 100158, 1330х380х370
      Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
      110 ₽
      Перчатки Зубр Захват 11457-XL с одинарным текстурированным нитриловым обливом, размер L-XL (пара)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Хозяйственное мыло 72% (200 г)
      39 ₽
      5.0
      Хозяйственное мыло 72% (200 г)
      Черенок для лопаты Россия 68425, 40x1200 мм, высший сорт
      250 ₽
      4.5
      Черенок для лопаты Россия 68425, 40x1200 мм, высший сорт
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лопата пластмассовая с алюм. планкой, без черенка Снежок Инструм-Агро 100143 предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п

        Преимущества

        • Ковш лопаты изготовлен из полипропилена специальной марки 
        • Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности 
        • Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю 
        • Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная 
        • Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега 
        • Габариты ковша лопаты и её небольшой вес делают её одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать её не только для уборки снега, но и для зерновых работ 
        • Поставляется без черенка, диаметр тулейки 32 мм