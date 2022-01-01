Соединение для п./суш. угловое 1"х1" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт.)

Преимущества

Хромированное покрытие обеспечивает антикоррозийную защиту

Эстетический вид

Фитинги хромированные резьбовые для крепления и подключения применяются для создания наружного трубопровода и подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения (ГВС) и водяного отопления. С помощью этих различных элементов, мы легко соединим сантехнические детали и трубопроводы, которые предназначены для крепкого и надежного скрепления труб, отличающихся по диаметру. Применение фитингов целиком избавляет от проведения таких дорогостоящих и громоздких работ, как сварка при врезке водяных полотенцесушителей к существующей системе отопления.