Соединение для п./суш. угловое 1"х1/2" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт)
Арт. О00000015648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|соединитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Фитинги хромированные резьбовые для крепления и подключения применяются для создания наружного трубопровода и подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения (ГВС) и водяного отопления. С помощью этих различных элементов, мы легко соединим сантехнические детали и трубопроводы, которые предназначены для крепкого и надежного скрепления труб, отличающихся по диаметру. Применение фитингов целиком избавляет от проведения таких дорогостоящих и громоздких работ, как сварка при врезке водяных полотенцесушителей к существующей системе отопления.
Преимущества
- Износостойкость
- Длительный срок службы