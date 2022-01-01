Соединение для пластиковых труб Luxor LTP 95 16мм 67781616

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Компрессионный фитинг 67781616 Luxor используется при монтаже климатического оборудования совместно с трубами из полипропилена и пластика. Фитинг применяется для надежного и герметичного соединения труб без использования сварки. Компрессионный фитинг легко монтируется, не требуя специального инструмента или навыков. Еще одна особенность такого типа фитинга - это возможность быстрого и легкого демонтажа соединения при необходимости, что будет нелегко сделать при использовании сварочного метода.