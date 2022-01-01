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Соединение для пластиковых труб Luxor LTP 95 16мм 67781616
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Фитинги для металлопластиковых труб
    Соединение для пластиковых труб Luxor LTP 95 16мм 67781616
    Арт. X1691275855
    Соединение для пластиковых труб Luxor LTP 95 16мм 67781616

      Соединение для пластиковых труб Luxor LTP 95 16мм 67781616

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275855

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессионный фитинг 67781616 Luxor используется при монтаже климатического оборудования совместно с трубами из полипропилена и пластика. Фитинг применяется для надежного и герметичного соединения труб без использования сварки. Компрессионный фитинг легко монтируется, не требуя специального инструмента или навыков. Еще одна особенность такого типа фитинга - это возможность быстрого и легкого демонтажа соединения при необходимости, что будет нелегко сделать при использовании сварочного метода.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы