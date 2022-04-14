Разъемное соединение Fubag 180160 (6x11 мм)

Преимущества

Соединитель - рапид (EURO)

Посадочный размер - 6 мм

Рапид (EURO) - папа

Переходник FUBAG 180160 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 6 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 6х11 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.