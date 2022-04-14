Разъемное соединение Fubag 180160 (6x11 мм)
Арт. X109908154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Переходник FUBAG 180160 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 6 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 6х11 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.
Преимущества
- Соединитель - рапид (EURO)
- Посадочный размер - 6 мм
- Рапид (EURO) - папа