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Соединитель Инструм-Агро 1/2-1/2 11877
20 ₽
Переходники
    Соединитель Инструм-Агро 1/2-1/2 11877
    Арт. О00000028435
    Соединитель Инструм-Агро 1/2-1/2 11877

      Соединитель Инструм-Агро 1/2-1/2 11877

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028435

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		соединитель
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластиковый соединитель Инструм-Агро обладает хорошей прочностью и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. В отличие от металлических ов, он не подвержен коррозии и отличаются легким весом. Соединитель позволяет качественно и оперативно монтировать системы водоподачи к бытовым устройствам, поливным комплексам и прочему схожему оборудованию

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость