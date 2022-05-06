Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 12,516РЭП, 125/160 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Внешний диаметр - 125 мм

Встраиваемый диаметр - 160 мм

Длина - 70 мм

Эксцентриковый редуктор Эра 12,516РЭП, 125/160 мм применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции для соединения воздуховодов разных диаметров между собой. Соединение осуществляется напрямую без дополнительных элементов.