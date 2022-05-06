Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 12,516РЭП, 125/160 мм
Арт. X699145441569604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|125
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Количество предметов, шт
|1
- Эксцентриковый редуктор Эра 12,516РЭП, 125/160 мм применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции для соединения воздуховодов разных диаметров между собой. Соединение осуществляется напрямую без дополнительных элементов.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям
- Внешний диаметр - 125 мм
- Встраиваемый диаметр - 160 мм
- Длина - 70 мм