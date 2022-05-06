Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612РП20П, 60x120/204 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественного пластика

Ударопрочность

Эстетичный внешний вид

Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям

Соединитель эксцентриковый Эра 612РП20П - применяется для соединения между собой плоских воздуховодов разного сечения: 60х120 мм и 60х204 мм. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.