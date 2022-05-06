Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612РП20П, 60x120/204 мм
Арт. X699145441935825
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Вес, кг
|0.07
- Соединитель эксцентриковый Эра 612РП20П - применяется для соединения между собой плоских воздуховодов разного сечения: 60х120 мм и 60х204 мм. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного пластика
- Ударопрочность
- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к агрессивным щелочным и кислотным средам, атмосферным явлениям