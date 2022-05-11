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Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
5.0
3
90 ₽
Соединители пластиковых воздуховодов
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
    Арт. X699145441935821
    5.0
    3
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
    Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм

      Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935821
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.07
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры