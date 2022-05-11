Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм
Арт. X699145441935821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.07
- Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 612СКП, 60x120 мм - применяется для соединения плоских каналов одного сечения.
Преимущества
- C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую
- Обеспечивает легкость сборки вентиляционной системы
- Изготовлен из белого ABS-пластика
- Длина 70 мм