Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок со встроенным клапаном от обратного удара. Это устройство позволяет быстро и легко произвести соединение инструмента (с креплением под гайку М16) и газового рукава (с диаметром 6 или 9мм). Также быстроразъемные соединения позволяют существенно облегчать монтаж систем, и делают возможным мгновенное присоединение шлангов (рукавов) к каким либо устройствам. Такое соединение само по себе, будет отличаться высокой стойкостью к вибрации. Кроме того, быстро достигается качественная герметичность.

Преимущества