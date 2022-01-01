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Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок
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Соединители быстросъемные для сварки
    Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок
    Арт. X11375345
    Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок

      Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11375345

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель быстросъемный с клапаном ПТК FA-08 М16х1.5L для резаков и горелок со встроенным клапаном от обратного удара. Это устройство позволяет быстро и легко произвести соединение инструмента (с креплением под гайку М16) и газового рукава (с диаметром 6 или 9мм). Также быстроразъемные соединения позволяют существенно облегчать монтаж систем, и делают возможным мгновенное присоединение шлангов (рукавов) к каким либо устройствам. Такое соединение само по себе, будет отличаться высокой стойкостью к вибрации. Кроме того, быстро достигается качественная герметичность.

        Преимущества

        • Монтаж не требует инструментов
        • Герметичный