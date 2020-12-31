Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 19-22 мм
Арт. X169252071121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
Соединитель (19-22 мм) для сливного шланга стиральной машины представляет собой цилиндр из пластика с внешней резьбой, который применяется для соединения концов сливных шлангов с разным диаметром. Резьба типа “ёлочка” позволяет сделать соединение более прочным. Может выступать соединителем сливного шланга (19мм / 22мм) посудомоечной машины, что делает его универсальным для этих бытовых приборов. Купить соединитель сливных шлангов (19-22) можно с доставкой в любой регион.
Преимущества соединителя сливного шланга (19-22 мм):
- Компактность;
- Универсальность;
- Плотность соединения;
- Простота использования.
Комплектация:
- Соединитель;
- Упаковка.