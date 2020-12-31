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Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 19-22 мм
5.0
1
18 ₽
Для насосов и насосных станций
    Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 19-22 мм
    Арт. X169252071121
    5.0
    1
    Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 19-22 мм

      Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 19-22 мм

      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252071121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Соединитель (19-22 мм) для сливного шланга стиральной машины представляет собой цилиндр из пластика с внешней резьбой, который применяется для соединения концов сливных шлангов с разным диаметром. Резьба типа “ёлочка” позволяет сделать соединение более прочным. Может выступать соединителем сливного шланга (19мм / 22мм) посудомоечной машины, что делает его универсальным для этих бытовых приборов. Купить соединитель сливных шлангов (19-22) можно с доставкой в любой регион.

        Преимущества соединителя сливного шланга (19-22 мм):

        • Компактность;
        • Универсальность;
        • Плотность соединения;
        • Простота использования.

        Комплектация:

        • Соединитель;
        • Упаковка.