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Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм
5.0
1
25 ₽
Для насосов и насосных станций
    Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм
    Арт. X169252071119
    5.0
    1
    Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм

      Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252071119
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель сливных шлангов 22-22 может пригодиться при необходимости образовать стык между двумя шлангами слива с диаметром 2,2 сантиметра. Сделанный из прочных синтетических материалов, соединитель для сливного шланга стиральной машины обладает одновременно и износостойкостью, и гибкостью. С этим приспособлением объединение рукавов будет прочным и долговечным. Купить соединитель сливных шлангов российского производства - значит довериться качеству и сделать выбор в пользу герметичности при стыковании шлангов.

        Преимущества соединителя сливных шлангов:

        • Стойкость;
        • Универсальность;
        • Надежность;
        • Упругость.

        Комплектация:

        • Соединитель;
        • Упаковка.