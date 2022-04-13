Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм
Арт. X169252071119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
- Соединитель сливных шлангов 22-22 может пригодиться при необходимости образовать стык между двумя шлангами слива с диаметром 2,2 сантиметра. Сделанный из прочных синтетических материалов, соединитель для сливного шланга стиральной машины обладает одновременно и износостойкостью, и гибкостью. С этим приспособлением объединение рукавов будет прочным и долговечным. Купить соединитель сливных шлангов российского производства - значит довериться качеству и сделать выбор в пользу герметичности при стыковании шлангов.
Преимущества соединителя сливных шлангов:
- Стойкость;
- Универсальность;
- Надежность;
- Упругость.
Комплектация:
- Соединитель;
- Упаковка.