Соединитель для сливных шлангов TuboFlex, 22-22 мм

Преимущества соединителя сливных шлангов:

Стойкость;

Универсальность;

Надежность;

Упругость.

Комплектация:

Соединитель;

Упаковка.

Соединитель сливных шлангов 22-22 может пригодиться при необходимости образовать стык между двумя шлангами слива с диаметром 2,2 сантиметра. Сделанный из прочных синтетических материалов, соединитель для сливного шланга стиральной машины обладает одновременно и износостойкостью, и гибкостью. С этим приспособлением объединение рукавов будет прочным и долговечным. Купить соединитель сливных шлангов российского производства - значит довериться качеству и сделать выбор в пользу герметичности при стыковании шлангов.